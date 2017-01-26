На пост главы Копейска заявились три человека

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» технический секретарь комиссии Эльвира Ахмадулина, 25 января заявление о документы представил 53-летний Булат Ахметгаянов. Он возглавляет правление общественного фонда инвалидов войны в Афганистане города Челябинска «Булат».

Второй раз будет участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности главы 65-летний Дильдабек Калиев. Он работает в ФГУП «Связь-безопасност по Челябинской области. Охрана».

Третий претендент — 61-летний генерал, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин.

В конкурсе вновь намерен принять участие и руководитель ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал» Николай Сединкин.

О своих намерениях заявил и депутат Законодательного собрания области Владимир Горнов.

В первом конкурсе единороссы поддержали кандидатуру исполняющего обязанности главы Копейского городского округа, секретаря местного отделения партии Владимира Бисерова. Но он на финальной стадии не сумел заручиться поддержкой большинства депутатов. Пока от него заявление в комиссию не поступало.

Как уже сообщало агентство, 5 декабря 2016 года новым главой Копейского городского округа был избран 55-летний Валерий Устинов. Не проработав и месяца, 21 декабря он написал заявление о добровольном сложении полномочий по состоянию здоровья. Депутаты одобрили его отставку.

На сегодня временно обязанности главы исполняет заместитель мэра по социальным вопросам Владимир Бисеров. Заявления от кандидатов на пост главы будут приниматься до 16 часов 30 января.