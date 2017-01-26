В Следственном комитете Татарстана уволили 6 руководителей отделов из-за утраты доверия

— Мы не покрываем своих сотрудников. В прошлом году за злоупотребления по службе были переданы в суд дела в отношении замруководителей Заинского и Сабинского межрайонных следственных отделов — Назипов и Самигуллин, — отметил глава ведомства.

Николаев также сказал, что за совершение 190 преступлений привлечены к ответственности 45 человек, в отношении которых действует особый порядок судопроизводства, так как среди них — адвокат, 33 депутата муниципальных органов, 4 главы сельских поселений, 4 члена участковых избирательных комиссий, 1 следователь органов внутренних дел.

— Будем так же жестко работать и в этом году. Недобросовестным сотрудникам не место в следственных органах, — добавил Николаев.