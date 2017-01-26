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16:18 (мск), источник: Калининград.Ru

МВД Литвы: На границе с Калининградской областью забор нужен и по геополитическим причинам

На границе с Калининградской областью Литва установит забор в том числе по геополитическим причинам. Об этом заявил в интервью радиостанции Žinių radijas министр внутренних дел соседней республики Эймутис Мисюнас, пишет 15min.lt.

— Есть и другие причины, они геополитические. Думаю, эти причины тоже очень важны, особенно хочу подчеркнуть волеизъявление политиков — впервые из бюджета Литвы были выделены деньги на забор, на укрепление безопасности государственной границы. Я сказал бы, (политики) оценили определённые угрозы и готовятся реализовать цели, обозначенные в стратегии национальной безопасности Литвы, — сообщил министр.

По его словам, двухметровый забор с усиленной основой и специальными препятствиями установят и в целях борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией. До сих пор на суше государственная граница была отмечена специальными знаками и контрольной полосой шириной в 13 метров.

Ранее премьер-министр республики Саулюс Сквернялис отмечал, что строительство ограждения на границе с Калининградской областью в первую очередь обеспечит экономическую безопасность Литвы.

В середине января Литва заявила о выделении 3−3,5 миллионов евро на ограждение протяжённостью 135 километров. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что в этом проекте не стоит искать политический контекст.

«Думаю, что эта новость обусловлена завершением демаркации границы. Скорее всего, коллеги ограничатся какими-то камерами на наиболее проблемных участках с точки зрения контрабанды», — отметил глава региона.

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