МВД Литвы: На границе с Калининградской областью забор нужен и по геополитическим причинам

— Есть и другие причины, они геополитические. Думаю, эти причины тоже очень важны, особенно хочу подчеркнуть волеизъявление политиков — впервые из бюджета Литвы были выделены деньги на забор, на укрепление безопасности государственной границы. Я сказал бы, (политики) оценили определённые угрозы и готовятся реализовать цели, обозначенные в стратегии национальной безопасности Литвы, — сообщил министр.

По его словам, двухметровый забор с усиленной основой и специальными препятствиями установят и в целях борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией. До сих пор на суше государственная граница была отмечена специальными знаками и контрольной полосой шириной в 13 метров.

Ранее премьер-министр республики Саулюс Сквернялис отмечал, что строительство ограждения на границе с Калининградской областью в первую очередь обеспечит экономическую безопасность Литвы.

В середине января Литва заявила о выделении 3−3,5 миллионов евро на ограждение протяжённостью 135 километров. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что в этом проекте не стоит искать политический контекст.