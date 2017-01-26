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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Безвизовый режим в Беловежской пуще планируется распространить на Брест

26 января, Брест /Светлана Вечорко — БЕЛТА/. Безвизовый режим, введенный для иностранных туристов в Беловежской пуще, планируется распространить на Брест. Об этом заявил сегодня на заседании облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Туризм — один из приоритетов, который мы не используем. Надо рассмотреть вопрос и работать с МИД над тем, чтобы тот пограничный режим, который предоставлен иностранцам в Беловежской пуще, распространялся на город Брест. Тогда поток безвизовых туристов значительно увеличится. Почему-то Августовский канал и Гродно смогли объединить безвизовой зоной, а мы не можем. Вот резервы. Надо сегодня поставить задачу и определить, что необходимо сделать в этом году», — сказал губернатор.

Тему туризма затронул участвующий в заседании помощник Президента — главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Он обратил внимание на то, что при огромном потенциале туристической отрасли региона в этом секторе экономики наблюдается определенный спад. Так, в 2016 году в области не выполнен показатель по темпам роста туристических услуг. «Мне кажется, некоторые области стали уже поджимать Брест, который раньше был в числе лидеров в этом направлении», — заметил Василий Герасимов.

Как сообщил заместитель председателя облисполкома Олег Величко, темп роста туристических услуг за январь-ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го составил 98,4%. В то же время число иностранных туристов, посетивших Брестскую область в прошлом году, увеличилось на 11%. Положительное сальдо между экспортом и импортом туристических услуг составило $5,5 тыс. Этот показатель выполнили девять районов области. Основная доля экспорта туруслуг приходится на четыре административные территории: Брест, Брестский, Каменецкий и Пружанский районы. В Дрогичинском и Малоритском районах в прошлом году не смогли привлечь иностранных туристов.

«Организация работы по развитию экспорта туристических услуг является недостаточной. В этой связи на итоговой коллегии управления спорта и туризма облисполкома следует рассмотреть вопрос об ответственности лиц, курирующих данное направление», — предложил замгубернатора.

Сегодня на заседании Брестского облисполкома были подведены итоги социально-экономического развития региона и исполнения бюджета области за 2016 год.

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