Визит Ле Пен в Крым повысит ее рейтинг во Франции — Константинов

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила о намерении признать Крым российской территорией в случае победы на выборах. Ле Пен также пообещала, что будет выступать за отмену санкций против России.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявление лидера «Национального фронта» мудрым и дальновидным и пригласил Марин Ле Пен посетить полуостров.

«Мы отправили приглашение Марин Ле Пен посетить Крым. Ее позиция по Крыму четкая и понятная. Она одна из немногих политиков, которые четко и правильно понимают ситуацию в Крыму. Любое посещение Крыма зарубежными политиками играет на их рейтинг внутри этих стран. Это уже проверено. Поэтому, вероятнее всего, в преддверие выборов Германии и во Франции эти контакты будут очень активными», — полагает спикер крымского парламента.