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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Управление главного архитектора Воронежа возглавила Светлана Огнева

Исполняющим обязанности руководителя управления главного архитектора Воронежа стала Светлана Огнева, рассказали в пресс-службе мэрии в четверг, 26 января.

Бывший глава управления Антон Шевелев, подозреваемый в получении взятки, 26 января ушел в отставку по собственному желанию. Светлана Огнева до 25 января занимала должность заместителя руководителя управления. Огнева заменила Шевелева на публичных слушаниях о застройке квартала на Московском проспекте в понедельник, 23 января. Ранее Шевелев участвовал в слушаниях лично.

Ленинский райсуд Воронежа отправил Антона Шевелева под домашний арест на два месяца — до 23 марта. Чиновника задержали во вторник, 24 января. У него дома и в управлении главного архитектора прошли обыски. Следователи инкриминировали Антону Шевелеву получение взятки от директора «воронежской организации». По версии следствия, бизнесмен передавал деньги главному архитектору лично и переводил на банковскую карту с начала 2016 по январь 2017 года, в общей сложности 500 тыс. рублей — за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия». Дело возбудили по самой тяжкой коррупционной статье Уголовного кодекса — взятка в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70-кратном размере взятки.

За день до возбуждения уголовного дела и задержания Антона Шевелева губернатор Воронежской области Алексей Гордеев раскритиковал работу управления главного архитектора. Поводом стало начало строительства кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1».

В тот же день Александр Гусев признал, что необходимость изменений в работе строительного блока мэрии давно назрела, и его ждет скорая реформа.

Представители Следственного комитета не назвали компанию, директор которой якобы передавал деньги чиновнику. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”», которому, по версии издания, необходимо было согласовать проект многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже.

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