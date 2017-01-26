В НАТО присоединились к флешмобу в поддержку АТОшников: опубликовано видео

Об этом в Facebook сообщает Mission of Ukraine to NATO.

«В знак уважения ко всем военнослужащим, которые отдают свою жизнь для защиты Родины, в знак уважения к Вооруженным силам Украины клуб “Кроссфит-НАТО” присоединился к флешмобу #22PushUpChallenge», — говорится в сообщении.