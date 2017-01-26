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15:33 (мск), источник: Обозреватель

В НАТО присоединились к флешмобу в поддержку АТОшников: опубликовано видео

Ряд членов представительства Украины при Североатлантическом альянсе в знак уважения к бойцам АТО присоединились к флешмобу #22PushupChallenge.

Об этом в Facebook сообщает Mission of Ukraine to NATO.

«В знак уважения ко всем военнослужащим, которые отдают свою жизнь для защиты Родины, в знак уважения к Вооруженным силам Украины клуб “Кроссфит-НАТО” присоединился к флешмобу #22PushUpChallenge», — говорится в сообщении.

Напомним, что в украинском сегменте соцсетей запустили флешмоб #22PushupChallenge в поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством. Суть флешмоба — отжаться 22 раза и передать эстафету другому.

Как сообщал «Обозреватель», накануне соответствующий флешмоб поддержал и мэр Киева Виталий Кличко.

Комментарии
1
oleg ivanov
Оружия и бабок вы конечно не получите, но мы вас поддержим зарядочкой :D
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