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15:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Патриарх Кирилл предложил запретить микрозаймы и создать банк для бедняков

Его Святейшество утверждает, что ознакомился с такой практикой в Индии, сообщает INTERFAX.RU.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Святейший владыка Кирилл обратился к российскому парламенту с предложением ограничить деятельность микрофинансовых организаций в стране.

— Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении, — заявил он, выступая перед парламентариями.

Патриарх Московский и всея Руси считает, что из-за этих займов и кредитов, которые получают даже люди, страдающие алкогольной либо наркотической зависимостью, семья заемщика в будущем может столкнуться с проблемой погашения чужого долга.

Причем суммы порой оказываются непосильные, и родственникам приходится продавать свое имущество, чтобы их погасить.

Представителей бизнеса, выдающих подобные займы и кредиты, Его Святейшество назвал «мироедами», подобные тем, что перед революцией наживали себе богатство за счет бедных людей.

Взамен этому Святейший владыка предложил создать в государстве банки для бедняков.

Исходя из практики, с которой он ознакомился во время посещения Индии, для открытия своего «дела», например, в подобном банке могут выдавать незначительную сумму с наименьшими процентными ставками.

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