Патриарх Кирилл предложил запретить микрозаймы и создать банк для бедняков
Его Святейшество утверждает, что ознакомился с такой практикой в Индии, сообщает INTERFAX.RU.
Его Святейшество утверждает, что ознакомился с такой практикой в Индии, сообщает INTERFAX.RU.
Святейший владыка Кирилл обратился к российскому парламенту с предложением ограничить деятельность микрофинансовых организаций в стране.
— Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении, — заявил он, выступая перед парламентариями.
Патриарх Московский и всея Руси считает, что
Причем суммы порой оказываются непосильные, и родственникам приходится продавать свое имущество, чтобы их погасить.
Представителей бизнеса, выдающих подобные займы и кредиты, Его Святейшество назвал «мироедами», подобные тем, что перед революцией наживали себе богатство за счет бедных людей.
Взамен этому Святейший владыка предложил создать в государстве банки для бедняков.
Исходя из практики, с которой он ознакомился во время посещения Индии, для открытия своего «дела», например, в подобном банке могут выдавать незначительную сумму с наименьшими процентными ставками.