Аким Шымкента показал подчиненным, как строить тротуары

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов проинспектировал качество ремонтных работ на проспекте Тауке хана, сообщает Otyrar.kz.

В ходе осмотра глава города обратил внимание на ряд недостатков и лично показал, как правильно проводить ремонтные работы на тротуарах близ парка. Он поручил исправить все недостатки вдоль проспекта до 1 мая.

Градоначальник проверил, как делаются пешеходные дорожки, как устанавливается освещение и прокладываются ирригационные каналы на главном проспекте города. Абдрахимов поручил в кратчайшие сроки завершить установку железных покрытий на ирригационных каналах проспекта Тауке хана.

Также он распорядился переделать работу по укладке тротуаров и заменить потрескавшиеся плиты. Кроме того, аким поручил возвести оставшиеся водоотводные сооружения и привести в порядок стоянку около Центрального парка.