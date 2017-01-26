Аким Шымкента показал подчиненным, как строить тротуары
Габидулла Абдрахимов поручил исправить недостатки на проспекте Тауке хана к 1 мая.
Габидулла Абдрахимов поручил исправить недостатки на проспекте Тауке хана к 1 мая.
Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов проинспектировал качество ремонтных работ на проспекте Тауке хана, сообщает Otyrar.kz.
В ходе осмотра глава города обратил внимание на ряд недостатков и лично показал, как правильно проводить ремонтные работы на тротуарах близ парка. Он поручил исправить все недостатки вдоль проспекта до 1 мая.
Градоначальник проверил, как делаются пешеходные дорожки, как устанавливается освещение и прокладываются ирригационные каналы на главном проспекте города. Абдрахимов поручил в кратчайшие сроки завершить установку железных покрытий на ирригационных каналах проспекта Тауке хана.
Также он распорядился переделать работу по укладке тротуаров и заменить потрескавшиеся плиты. Кроме того, аким поручил возвести оставшиеся водоотводные сооружения и привести в порядок стоянку около Центрального парка.
Напомним, несколько дней назад аким Шымкента объяснил горожанам, почему и для чего затеян такой глобальный ремонт проспекта Тауке хана. Дело в том, что ремонт получился переходящим, хотя изначально на презентации проекта ремонта было сказано, что он будет закончен к концу 2016 года. Сделать это не позволили объективные причины, однако большинство горожан было возмущено не только сроками, но и качеством строительных работ.