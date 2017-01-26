Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35
Президент также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.
Президент также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались.
«Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29», — заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией «МиГ», которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.
Глава государства поздравил конструкторов, инженеров и летчиков с началом летных испытаний истребителя. По его словам, этот самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.
Это действительно интересная, уникальная машина. Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной.
Глава государства отметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.
В ходе видеоконференции президенту продемонстрировали запись полета нового истребителя.
Владимир Путин также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.