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17:35 (мск), источник: ТАСС

Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35

Президент также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались.

«Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29», — заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией «МиГ», которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.

Глава государства поздравил конструкторов, инженеров и летчиков с началом летных испытаний истребителя. По его словам, этот самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.

Это действительно интересная, уникальная машина. Очень рассчитываю и на то, что наша армия будет значительно усилена этой машиной.
Владимир ПутинПрезидент РФ
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Глава государства отметил, что промышленность должна быть готова к тому, чтобы предложить максимально современные услуги по ремонту новой авиатехники.

В ходе видеоконференции президенту продемонстрировали запись полета нового истребителя.

Владимир Путин также рассчитывает, что новый среднемагистральный турбовинтовой самолет производства корпорации МиГ будет готов вовремя.

Комментарии
4
КотПтичкин
Пока еще ни один МиГ 35 не упал - потенциал хороший!
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А Б
Лучше бы МиГ занимался производством среднемагистральных турбовинтовых самолетов, чем подстёгивал гонку вооружений. Но последнее - это приоритет президента, которому нравится бряцать оружием.
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Сергей
В твоём царстве самолёты не летают-их у вас просто нет
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