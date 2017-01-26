МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил хороший экспортный потенциал МиГ-35, летные испытания которого уже начались.

«Этот самолет уже имеет и хороший экспортный потенциал, имею в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29», — заявил он на видеоконференции с самолетостроительной корпорацией «МиГ», которая проводилась по случаю начала летных испытаний истребителя МиГ-35.

Глава государства поздравил конструкторов, инженеров и летчиков с началом летных испытаний истребителя. По его словам, этот самолет обладает улучшенными характеристиками и оснащен самым современным вооружением.