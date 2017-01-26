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19:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука: ж/д блокада может оставить без электроэнергии Луганскую область

Замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с торговой блокадой в Донбассе, если люди не хотят подчиняться закону.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Заблокированный участок железной дороги Луганск-Лисичанск — Попасная является единственной веткой, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС, обеспечивающей электроэнергией всю область, заявил в четверг замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

В среду ветераны АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

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«Я считаю ее абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, если не ошибаюсь, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. В свою очередь Счастьинская ТЭС является единственным источником электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет», — сказал Тука.

По его словам, силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с торговой блокадой в Донбассе, если «люди не слышат голос разума и не хотят подчиняться закону».

Он также выразил надежду, что власти хватит «силы, воли и ресурсов», чтобы предотвратить продолжение блокады.

В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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