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16:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ провела обыск у священника, организовавшего Крестный ход

Служба безопасности Украины провела обыск в доме ровенского священника Виктора Земляного, который организовывал Всеукраинский крестный ход.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины провела обыск в доме ровенского священника Виктора Земляного, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии, благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: «Ему этого не простят!», — написал Бахов.

По его словам, Земляной отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области.

Как отмечает «Союз православных журналистов», обыск в этот день провели именно у священника Виктора Земляного.

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