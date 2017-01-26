СБУ провела обыск у священника, организовавшего Крестный ход

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины провела обыск в доме ровенского священника Виктора Земляного, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

«Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии, благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: «Ему этого не простят!», — написал Бахов.