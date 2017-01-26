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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородская область показала инвестпотенциал в американской ТПП в Москве

Нижегородская область имеет уникальное расположение, хороший промышленный потенциал и достаточно квалифицированной рабочей силы, чтобы быть интересной инвесторам из США, сообщил глава региона Валерий Шанцев на брифинге в Американской торговой палате в России (AmCham Russia).

Источник: РИА Новости

По словам Шанцева, область на протяжении последних 12 лет активно работает с инвесторами. За это время объем иностранных инвестиций в регион вырос в 11 раз, российских — в 4,3 раза. Ежегодно регион привлекает 250−300 миллиардов рублей в качестве инвестиций. По многим показателям социально-экономического развития область входит в первую десятку среди регионов РФ.

Шанцев также сообщил, что по объему инновационной продукции в общем объеме продукции область занимает первое место в России.

«В области каждый год появляется от 1500 до 2000 новых объектов интеллектуальной собственности. К сожалению, мы пока не научились коммерциализировать интеллектуальную собственность. Если у коллег есть такой опыт, а я знаю, что он есть, мы могли бы здесь поработать», — сказал Шанцев.

Он подчеркнул, что область уделяет особое внимание созданию высокотехнологичных рабочих мест.

«Основа доходов бюджета региона — около 50% — налог на доходы физических лиц, еще 36% дает налог на прибыль, на третьем месте — налог на имущество предприятий», — пояснил позицию властей региона Шанцев.

По словам губернатора, экономический рост привел к росту социальных показателей.

«По среднедушевым доходам из восьмой десятки в 2005 году мы вошли в первую десятку в 2016 году. В прошлом году средняя зарплата выросла на 15%», — сказал он.

При этом Шанцев отметил, что заработная плата рабочих и инженеров в Нижегородской области как минимум в 1,5 раза ниже, чем в Москве, стоимость техприсоединения к инженерным сетям и стоимость земельных участков также в 2−3 раза ниже, чем в столице.

В радиусе 500 километров от Нижнего Новгорода живет 43 миллиона потребителей, чья покупательная способность вдвое выше, чем в среднем в России. При этом из Москвы в Нижний Новгород после завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали в 2020 году можно будет добраться меньше, чем за полтора часа.

По словам Шанцева, в совокупности это делает регион особенно привлекательным для инвесторов.

«Уже 10 американских предприятий имеют бизнес на территории Нижегородской области. Приезжайте, мы все расскажем и покажем», — сказал в заключение Шанцев.

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