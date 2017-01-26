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18:11 (мск), источник: РИА Новости

Трамп посоветовал президенту Мексики отменить визит в США

Если мексиканская сторона отказывается платить за возведение пограничной стены, встречу глав Мексики и США лучше отменить, заявил американский лидер.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на 31 января визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето лучше отменить, если власти этой страны не хотят оплачивать строительство стены на границе.

«У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала НАФТА (Договор о зоне свободной торговле в Северной Америке. — Прим. ред.), с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний», — написал Трамп в своем Twitter.

Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу.
Дональд ТрампПрезидент США
Фоторепортаж
«Великая Американская Стена»

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому американская сторона начнет подготовку к строительству незамедлительно. Все работы будут выполняться за счет бюджета США, а в дальнейшем Мексика должна будет компенсировать расходы тем или иным способом.

Такое решение американский президент объяснил тем, что не может ждать окончания переговоров с мексиканской стороной. Он заверил, что в ближайшее время обсудит эту тему с властями Мексики.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл оценил стоимость строительства стены в 12−15 миллиардов долларов.

В свою очередь спикер палаты представителей Пол Райан выразил надежду, что средства на строительство будут найдены до конца текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето осудил решение нового лидера США и в очередной раз заявил, что его страна ничего не будет платить.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Таким образом он рассчитывает помешать нелегалам бежать в Америку. Республиканец обещал потребовать от Мексики до десяти миллиардов долларов, отметив, что для него это будет «легкой сделкой» из-за «торгового дисбаланса» между странами.

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