Трамп посоветовал президенту Мексики отменить визит в США

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на 31 января визит президента Мексики Энрике Пеньи Ньето лучше отменить, если власти этой страны не хотят оплачивать строительство стены на границе.

«У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала НАФТА (Договор о зоне свободной торговле в Северной Америке. — Прим. ред.), с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний», — написал Трамп в своем Twitter.