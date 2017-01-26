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17:09 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о заморозке Трампом переведенных Обамой Палестине $221 млн

Администрация Дональда Трампа заморозила перевод Палестине $221 млн от Барака Обамы, сделанный в последние часы его президентства, узнала The Times of Israel. По данным СМИ, палестинского премьера уведомил об этом Госдеп.

Источник: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям палестинской администрации, что замораживает перевод $221 млн, сделанный Бараком Обамой в последние часы его президентства. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

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По данным собеседника, представители США в минувший вторник проинформировали премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, что средства не могут быть переданы в ближайшее время.

Ранее на этой неделе, 24 января, стало известно, что администрация Обамы непосредственно перед уходом выделила Палестине $221 млн. Как сообщало агентство The Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, команда Обамы уведомила конгресс о намерении осуществить перевод утром 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. По данным собеседников, письменное заявление о передаче $221 млн было отправлено в конгресс «всего за несколько часов», до того как Трамп принял присягу.

По словам собеседников агентства, сумма предназначалась для оказания гуманитарной помощи на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
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Другая часть выделенных средств должна была пойти на поддержку реформ — как политических, так и в области безопасности, а также на помощь в подготовке к осуще​ствлению «достойного политического управления и верховенства права» в Палестине.

Накануне Госдепартамент США заявил, что изучает решение Обамы о переводе Палестине $221 млн. Госдеп допустил, что внесет некоторые коррективы в это решение, принимая во внимание внешнеполитические приоритеты новой администрации.

Комментарии
26
александр зыков
Молодец , быстро нашёл деньги на первую очередь строительства стены и одновременно с этим , щёлкнул по носу черножопого ...
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Алексей Костикин
Ватная публика не ждет не от кого подачку,в отличии от гарных хлопцев...
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Михаил
Прикольно. Наблюдаем. Развлекаемся.
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