СМИ узнали о заморозке Трампом переведенных Обамой Палестине $221 млн

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям палестинской администрации, что замораживает перевод $221 млн, сделанный Бараком Обамой в последние часы его президентства. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

По данным собеседника, представители США в минувший вторник проинформировали премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, что средства не могут быть переданы в ближайшее время.

Ранее на этой неделе, 24 января, стало известно, что администрация Обамы непосредственно перед уходом выделила Палестине $221 млн. Как сообщало агентство The Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом, команда Обамы уведомила конгресс о намерении осуществить перевод утром 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. По данным собеседников, письменное заявление о передаче $221 млн было отправлено в конгресс «всего за несколько часов», до того как Трамп принял присягу.