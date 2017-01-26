Главы свердловских городов отчитались перед губернатором
Об успехах и планах.
Об успехах и планах.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с главами пяти муниципалитетов итоги 2016 года. Встречи прошли с руководителями Первоуральска, Ивделя, Волчанска, Кушвы и Невьянска, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики.
Все они заверили губернатора в полном исполнении всех социальных обязательств перед населением.
Так, и.о. главы администрации Первоуральска Валерий Хореев доложил об успешном прохождении отопительного сезона, реализации программы по ремонту школ и детсадов. Кроме того, в городе за 2016 год прибраны 25 дворов, отремонтировано 26 километров дорог, а 300 светофоров заменены на светодиодные.
Глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк доложил, что в 2016 году муниципалитет потратил 19,5 миллиона рублей на проведение капитальных ремонтов школ и детских садов — в прошлые годы на эти цели выделялось всего по 5−7 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году планируется потратить 40 миллионов на подключение к газу 250 частных жилых домов.
В свою очередь глава Волчанска Александр Вервейн представил проект создания в муниципалитете
Врио главы Невьянского городского округа Александр Берчук среди самых серьезных достижений 2016 года назвал доведение уровня инвестиций в промышленное производство на территории муниципального образования до 1,6 миллиарда рублей.