На Украине расследуют более 600 дел против судей и прокуроров из Крыма

Как отметили в ГПУ, 319 дел заведены в отношении судей, еще 299 — против крымских прокуроров. Однако, поскольку Крым не является подконтрольной властям Украины территорией, проводится процедура специального досудебного расследования.
«На это время следственному судье уже поданы и получены разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах. По результатам досудебного расследования, в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлены 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым», — говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».