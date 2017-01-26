На Украине расследуют более 600 дел против судей и прокуроров из Крыма

Как отметили в ГПУ, 319 дел заведены в отношении судей, еще 299 — против крымских прокуроров. Однако, поскольку Крым не является подконтрольной властям Украины территорией, проводится процедура специального досудебного расследования.

«На это время следственному судье уже поданы и получены разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах. По результатам досудебного расследования, в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлены 15 обвинительных актов в отношении 15 судей АР Крым», — говорится в сообщении.