Воронежского вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина лишили полномочий
Глава города Александр Гусев запустил реформу строительного блока мэрии.
Глава города Александр Гусев запустил реформу строительного блока мэрии.
Глава Воронежа Александр Гусев вывел из ведения
Владимир Астанин контролировал в мэрии работу строительного блока — управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства. Управление главного архитектора, которым руководил заподозренный во взяточничестве Антон Шевелев, Гусев подчинил себе напрямую в январе 2015 года.
Сам Владимир Астанин ушел в отпуск, уточнили в мэрии. Новые полномочия и обязанности чиновника определят через месяц, когда он вернется к работе, уточнили в
Окончательный проект структуры строительного блока мэрии пройдет через обсуждение отраслевыми экспертами, специалистами ведущих строительных организаций города, общественниками и только после этого он будет принят в качестве нормативного акта администрации. При принятии решения о реформировании градостроительного блока мэрии глава города будет опираться на мнение строительного сообщества.
Важную роль в реформе, по мнению Александра Гусева, должен сыграть городской градостроительный совет, полномочия которого следует расширить.
Контекст.
О скорой реформе строительного блока горадминистрации Александр Гусев заявил в понедельник, 23 января, на совещании в облправительстве. Губернатор Алексей Гордеев жестко раскритиковал городских чиновников за нарушение архитектурного ансамбля привокзальной площади — одного из знаковых мест Воронежа. Рядом с вокзалом «Воронеж-1», на месте сквера, началось строительство кафе. Глава региона попросил силовиков разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и строительного блока мэрии в целом. Александр Гусев признал необходимость перемен и пообещал, что реформа будет подготовлена и проведена в сжатые сроки.
На следующий день, 24 января, правоохранители задержали Антона Шевелева по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. Дома у чиновника и в управлении главного архитектора прошли обыски. По версии следствия, Шевелев с начала 2016 по январь 2017 года получал деньги от директора «воронежской организации». Деньги чиновнику перечисляли поэтапно — наличными и на банковскую карту — за «совершение действий в интересах коммерческого предприятия».
Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест до 23 марта. Днем позже чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию. Его место заняла замруководителя управления Светлана Огнева.
Представители Следственного комитета не назвали компанию, директор которой якобы передавал деньги чиновнику. По данным «КоммерсантЪ-Черноземье», в деле может фигурировать ООО «ПСК “КРОиС”», которому, по версии издания, необходимо было согласовать проект многоэтажки на набережной Массалитинова в Воронеже.