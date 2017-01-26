Воронежского вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина лишили полномочий

Глава Воронежа Александр Гусев вывел из ведения вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина строительный блок горадминистрации, сообщила пресс-служба мэрии в четверг, 26 января. Градоначальник подчинил городское управление строительной политики первому вице-мэру Вадиму Кстенину, отдел подготовки и выдачи разрешительной документации — самому себе. Поводом для пересмотра структуры мэрии стало требование губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже.

Владимир Астанин контролировал в мэрии работу строительного блока — управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства. Управление главного архитектора, которым руководил заподозренный во взяточничестве Антон Шевелев, Гусев подчинил себе напрямую в январе 2015 года.