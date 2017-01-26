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19:58 (мск), источник: Noi.md

Риски для Молдовы в 2017 году — эксперты

Республике Молдова в этом году угрожают риски политического, экономического и социального характера, говорится в исследовании Института развития и социальных инициатив «Viitorul», отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

В политическом плане авторы исследования определили три риска: политический оппортунизм и внезапные изменения повестки дня; реформирование политических флангов; системные корректировки в интересах олигархической системы.

«Мы уже привыкли, что политики, которые держат в руках рычаги управления, склонны использовать их в собственных интересах, чтобы получить определенные выгоды. У нас нет никаких гарантий, что в этом году те, кто держат рычаги власти, не пойдут неожиданно на конституционные изменения или изменения другого характера», — считает политолог Ион Тэбырцэ.

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Еще один политический риск связан с изменением избирательной системы путем перехода к смешанной системе, говорят эксперты. По их мнению, это было бы удобно для главной партии правящей коалиции — ДПМ.

«В нынешнем политическом контексте, когда ДПМ имеет все рычаги власти, в том числе большое территориальное представительство, она заинтересована в переходе к такой системе. Если сохранится существующая избирательная система, им будет очень трудно удержаться у власти», — говорит Тэбырцэ.

В экономическом измерении авторы исследования определили следующие риски: отсутствие экономического прогресса, сохранение монопольных рынков, угрозы для банковского сектора, которые, по мнению экспертов, не были устранены, и политизация экономических решений.

В социальном плане аналитики прогнозируют на этот год начало бурных протестов.

«Есть определенная тенденция вывести опять на улицу протестные группы, потому что они не получают ответов от нынешнего правительства. Возможно, что инициативы президента Додона по определенным символичным темам станут основанием для начала уличных протестов, и тогда опять все будут увлечены бегом с флагами вокруг парламента», — отметил исполнительный директор IDIS «Viitorul» Игорь Мунтяну.

Эксперты института прогнозируют на этот год увеличение бедности и сокращение численности населения. Исследование проводилось на основе мнений 22-х политических и экономических консультантов, дипломатов и представителей СМИ.

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