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00:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко утвердил план многофункциональных учений ВСУ в 2017 г

Сообщается, что согласно плану в Украину для в учений могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов стран-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении плана проведения многофункциональных учений вооруженных сил в 2017 году, а также допуска на территорию страны подразделений ВС других государств для участия в них, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

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«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», — говорится в сообщении.

Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.

Согласно сообщению, ответственность за подготовку и проведение учений возлагается на министра обороны Украины.

В соответствии с планом, на территорию Украины для участия в учениях могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов стран-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира». Они смогут находиться на территории страны до 365 дней.

Также, в рамках учений Sea Breeze-2017, на срок до 25 дней на Украину будут допущены до 2,5 тысячи военнослужащих с вооружением и военной техникой, до десяти кораблей, пяти подводных лодок, десяти самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники США и стран-членов НАТО. Для учений Rapid Trident-2017 — до 2 тысяч военнослужащих, шести самолетов, десяти вертолетов США и стран-членов НАТО на строк до 25 суток.

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