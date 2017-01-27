Порошенко утвердил план многофункциональных учений ВСУ в 2017 г
Сообщается, что согласно плану в Украину для в учений могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов
Сообщается, что согласно плану в Украину для в учений могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов
КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении плана проведения многофункциональных учений вооруженных сил в 2017 году, а также допуска на территорию страны подразделений ВС других государств для участия в них, сообщила в четверг
В частности, речь идет о проведении
«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», — говорится в сообщении.
Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.
Согласно сообщению, ответственность за подготовку и проведение учений возлагается на министра обороны Украины.
В соответствии с планом, на территорию Украины для участия в учениях могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов
Также, в рамках учений Sea Breeze-2017, на срок до 25 дней на Украину будут допущены до 2,5 тысячи военнослужащих с вооружением и военной техникой, до десяти кораблей, пяти подводных лодок, десяти самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники США и