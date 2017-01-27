Порошенко утвердил план многофункциональных учений ВСУ в 2017 г

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении плана проведения многофункциональных учений вооруженных сил в 2017 году, а также допуска на территорию страны подразделений ВС других государств для участия в них, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

«Президент утвердил план проведения многонациональных учений ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) в 2017 году и допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств для участия в них», — говорится в сообщении.

Порошенко также поручил Кабмину обеспечить своевременный допуск и вывод с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, а также безопасность граждан во время проведения учений.

Согласно сообщению, ответственность за подготовку и проведение учений возлагается на министра обороны Украины.

В соответствии с планом, на территорию Украины для участия в учениях могут быть допущены до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов стран-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира». Они смогут находиться на территории страны до 365 дней.