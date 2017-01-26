Washington Post сообщила об отставке руководящего звена госдепартамента США

Издание отмечает, что об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.

В частности, посты оставили замгоссекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также Джентри Смит, который возглавлял управление по делам зарубежных миссий.

«Это самый большой единовременный исход (сотрудников — ИФ) на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно», — приводит газета слова Дэвида Уэйда, руководившего аппаратом ведомства при экс-госсекретаре Джоне Керри.

Уэйд отметил, что найти замену этим людям из негосударственного сектора будет непросто.

По данным The Washington Post, увольнения высокопоставленных сотрудников также имели место в бюро госдепа, курирующих отдельные регионы мира. Так, ранее сообщалось, что свой пост покидает помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечавшая в госдепартаменте за постсоветское пространство, включая Россию и Украину.

Газета добавляет, что, с учетом критических взглядов нового президента США Дональда Трампа на прежний американский внешнеполитический курс, обеспокоенность может вызвать и то, какие сотрудники придут в госдеп на смену уволившимся.

Как сообщалось ранее, сейчас временно «на хозяйстве» в госдепе остался первый замгоссектретаря Томас Шэннон.