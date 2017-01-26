Washington Post сообщила об отставке руководящего звена госдепартамента США
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Все высшие руководители госдепартамента США покинули свои посты, пишет в четверг американская газета The Washington Post.
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Все высшие руководители госдепартамента США покинули свои посты, пишет в четверг американская газета The Washington Post.
Издание отмечает, что об этих отставках стало известно на фоне массовых увольнений высокопоставленных сотрудников госдепа, которые были не согласны с планами новой администрацией США касательно американской внешней политики.
В частности, посты оставили замгоссекретаря по
«Это самый большой единовременный исход (сотрудников — ИФ) на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно», — приводит газета слова Дэвида Уэйда, руководившего аппаратом ведомства при
Уэйд отметил, что найти замену этим людям из негосударственного сектора будет непросто.
По данным The Washington Post, увольнения высокопоставленных сотрудников также имели место в бюро госдепа, курирующих отдельные регионы мира. Так, ранее сообщалось, что свой пост покидает помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, отвечавшая в госдепартаменте за постсоветское пространство, включая Россию и Украину.
Газета добавляет, что, с учетом критических взглядов нового президента США Дональда Трампа на прежний американский внешнеполитический курс, обеспокоенность может вызвать и то, какие сотрудники придут в госдеп на смену уволившимся.
Как сообщалось ранее, сейчас временно «на хозяйстве» в госдепе остался первый замгоссектретаря Томас Шэннон.