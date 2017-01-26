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22:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Бывшие депутаты Госдумы сдают экс-президента Украины

Как стало известно «Ъ», бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича. О том, что по этому делу допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде господина Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Процесс по этому делу может начаться в Киеве уже в марте, а в феврале в ГПУ планируют завершить все следственные действия.

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По данным «Ъ», господин Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Господин Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.

До недавнего времени Илья Пономарев считался в Киеве одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но несколько дней назад генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свои показания против Виктора Януковича дал и еще один бывший российский депутат.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева, — заявил господин Луценко 22 января в эфире телеканала “1+1”.— Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков.— “Ъ”) в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении».

По словам источника «Ъ», близкого к ГПУ, Денис Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича». Собеседник «Ъ» не исключил, что по итогам этой беседы господин Луценко предъявил господину Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент якобы пригласил на Украину российские войска.

Следственный комитет России подозревает Дениса Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности. Украинское издание «Деловая столица» ранее первым сообщало, что он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года. При этом, по данным «Ъ», госпожа Максакова продолжает регулярно посещать Россию, где она выступает в Мариинском театре. Денис Вороненков и Мария Максакова в четверг были недоступны для комментариев.

Илья Барабанов; Янина Соколовская, Киев

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