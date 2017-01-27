Главой УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова

Указ о его назначении был подписан президентом Российской Федерации 28 декабря 2016 года, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

Начальник главного управления собственной безопасности МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Макаров отметил, что служебная деятельность Игоря Илларионова была связана с оперативной работой в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью, а в последние годы — в подразделениях собственной безопасности Центрального аппарата министерства.