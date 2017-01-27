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09:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Главой УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова

Новым руководителем УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова. В четверг, 26 января, его представили на расширенном заседании коллегии МВД.

Указ о его назначении был подписан президентом Российской Федерации 28 декабря 2016 года, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ведомства.

Начальник главного управления собственной безопасности МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Макаров отметил, что служебная деятельность Игоря Илларионова была связана с оперативной работой в подразделениях уголовного розыска и по борьбе с организованной преступностью, а в последние годы — в подразделениях собственной безопасности Центрального аппарата министерства.

«Игорь Валентинович отличается высоким уровнем профессиональной подготовки, требовательностью к себе и одновременно внимательным отношением к подчинённым. Уверен, эти качества позволят ему мобилизовать личный состав на эффективное решение оперативно-служебных задач, в том числе обусловленных особым статусом Калининградской области», — заявил Макаров.

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