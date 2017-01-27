Главой УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова
Новым руководителем УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова. В четверг, 26 января, его представили на расширенном заседании коллегии МВД.
Новым руководителем УМВД по Калининградской области назначили Игоря Илларионова. В четверг, 26 января, его представили на расширенном заседании коллегии МВД.
Указ о его назначении был подписан президентом Российской Федерации 28 декабря 2016 года, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Начальник главного управления собственной безопасности МВД России
«Игорь Валентинович отличается высоким уровнем профессиональной подготовки, требовательностью к себе и одновременно внимательным отношением к подчинённым. Уверен, эти качества позволят ему мобилизовать личный состав на эффективное решение