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00:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко поручил Кабмину срочно решить проблему с львовским мусором

Президент Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас, а также на длительную перспективу, передает пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Убирать мусор — прерогатива органов местного самоуправления, — отметил президент. — Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, — мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов».

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