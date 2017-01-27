Порошенко поручил Кабмину срочно решить проблему с львовским мусором

Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Убирать мусор — прерогатива органов местного самоуправления, — отметил президент. — Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, — мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов».