Порошенко поручил Кабмину срочно решить проблему с львовским мусором
Президент Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас, а также на длительную перспективу, передает
Президент Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас, а также на длительную перспективу, передает
Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с
«Убирать мусор — прерогатива органов местного самоуправления, — отметил президент. — Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, — мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов».