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00:19 (мск), источник: ТАСС

Трамп введет налог на товары из Мексики для финансирования постройки стены

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп введет налог в 20% на весь импорт из Мексики, чтобы при помощи собранных средств оплатить постройку стены на южной границе Соединенных Штатов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Сделав это, мы сможем получать по $10 млрд в год и легко оплатить стену только при поморщи одного этого механизма. Это действительно станет источником финансирования», — сказал он.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация «начнется немедленно». По словам Спайсера, такая стена ограничит «наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов» в Соединенные Штаты, причем «Мексика заплатит» за возведение ограждения «тем или иным образом». Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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