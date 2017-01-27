Трамп введет налог на товары из Мексики для финансирования постройки стены

«Сделав это, мы сможем получать по $10 млрд в год и легко оплатить стену только при поморщи одного этого механизма. Это действительно станет источником финансирования», — сказал он.

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация «начнется немедленно». По словам Спайсера, такая стена ограничит «наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов» в Соединенные Штаты, причем «Мексика заплатит» за возведение ограждения «тем или иным образом». Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.