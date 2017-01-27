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01:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Тереза Мэй в США изложила свое видение принципов отношений с Россией

Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, стараясь при этом избегать конфликтов. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

«Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам “холодной войны”. Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт», — сказала она.

По словам Мэй, такой подход стал особенно актуальным после «незаконной аннексии Крыма». При этом, по ее мнению, необходимо дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не находится под вопросом.

По вопросу сирийского урегулирования Мэй считает, что Великобритания и США могут сотрудничать с Россией, используя правило «доверяй, но проверяй». С президентом России Владимиром Путиным — «мой совет сотрудничать, но быть начеку», добавила она.

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