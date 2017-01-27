Федерация еврейских общин приняла разъяснения Петра Толстого

После скандала, который разгорелся вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, Петр Толстой и Александр Борода пообщались в Госдуме во время осмотра выставки «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции».
Напомним, господин Толстой 23 января заявил на
«Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях, — сказал вчера господин Толстой.— Поэтому прошу вас, если это
«У нас была тревога, опасения, связанные с тем, что высокопоставленный государственный чиновник допустил, на наш взгляд, речь националистического свойства», — сказал «Ъ» руководитель департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин. А такое заявление, если его не опровергли, является «публичной позицией государства», считает он. «Нам требовалось получить разъяснения, и они нам были даны: господин Толстой сказал, что не считает евреев виновниками революции, не считает, что революционеров можно обвинять по национальному признаку, а националистические речи недопустимы. Нас такие ответы устраивают, и мы согласны с этой позицией», — отметил представитель ФЕОР.
Глава думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ) сказал «Ъ», что обсудил инцидент с самим Петром Толстым.
Борис Вишневский заявил «Ъ», что уже завершает подготовку заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой проверить слова Петра Толстого и для него «инцидент не исчерпан»: «В высказывании Петра Толстого имелся в виду персонально я, а не господин Борода». Депутат «не питает никаких иллюзий относительно наших официальных органов типа ФЕОР». «Они очень дорожат близостью к власти и ссориться с ней не будут», — считает господин Вишневский.
Наталья Корченкова