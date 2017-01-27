Федерация еврейских общин приняла разъяснения Петра Толстого

После скандала, который разгорелся вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, Петр Толстой и Александр Борода пообщались в Госдуме во время осмотра выставки «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции».

Напомним, господин Толстой 23 января заявил на пресс-конференции, что против передачи собора протестуют в основном «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что ему странно «слышать от уважаемого парламентария высказывание, которое повторяет излюбленный тезис антисемитов о том, что революцию 1917 года делали евреи». А глава фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга Борис Вишневский вместе с несколькими коллегами публично осудил Петра Толстого на заседании заксобрания. За господина Толстого заступился спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что единоросс не «выходил за рамки».



«Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях, — сказал вчера господин Толстой.— Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять». «У нас многонациональная страна, и сегодня уникальный межнациональный и межконфессиональный мир требует поддержания и укрепления», — отреагировал Александр Борода. Он отметил, что считает инцидент с высказыванием Петра Толстого исчерпанным. «Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, что неправильно был понят, и он просит прощения (у тех.— “Ъ”), кого он обидел», — сказал Александр Борода, после того как они по завершении беседы обменялись рукопожатиями с Петром Толстым.



«У нас была тревога, опасения, связанные с тем, что высокопоставленный государственный чиновник допустил, на наш взгляд, речь националистического свойства», — сказал «Ъ» руководитель департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин. А такое заявление, если его не опровергли, является «публичной позицией государства», считает он. «Нам требовалось получить разъяснения, и они нам были даны: господин Толстой сказал, что не считает евреев виновниками революции, не считает, что революционеров можно обвинять по национальному признаку, а националистические речи недопустимы. Нас такие ответы устраивают, и мы согласны с этой позицией», — отметил представитель ФЕОР.



Глава думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов (КПРФ) сказал «Ъ», что обсудил инцидент с самим Петром Толстым. Вице-спикер — «деликатный человек» и «не имел в виду национальный аспект», пришел к выводу господин Гаврилов.



Борис Вишневский заявил «Ъ», что уже завершает подготовку заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой проверить слова Петра Толстого и для него «инцидент не исчерпан»: «В высказывании Петра Толстого имелся в виду персонально я, а не господин Борода». Депутат «не питает никаких иллюзий относительно наших официальных органов типа ФЕОР». «Они очень дорожат близостью к власти и ссориться с ней не будут», — считает господин Вишневский.



Наталья Корченкова