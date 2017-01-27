Уставный суд Петербурга замолчал особое мнение

УС Санкт-Петербурга во главе с Натальей Гуцан (однокурсница премьера Дмитрия Медведева, супруга заместителя генпрокурора РФ Александра Гуцана) отцензурировал особое мнение судьи. Поводом для конфликта послужило постановление, которым УС отменил по запросу муниципального совета «Юнтолово» положение городского закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» об оплате уборки водных территорий из местного бюджета.

Зампред УС Ольга Герасина, которая в 2014 году выдвигалась в Верховный суд, заявила в особом мнении, что судья Игорь Тимофеев не мог участвовать в рассмотрении дела, так как был депутатом заксобрания в момент принятия спорной нормы.

Рассмотреть предложение госпожи Герасиной об отводе Игоря Тимофеева УС отказался, и она сочла необходимым изложить свою позицию, пояснила «Ъ» судья. По ее мнению, состав суда в этом деле не соответствовал «критерию беспристрастности», что является грубым нарушением закона об УС и Кодекса судейской этики. Отметим, что госпожа Герасина — старейшая по сроку полномочий (более 16 лет) из пяти судей УС.



УС решил, что «суждения и оценки» судьи не относятся к существу рассмотренного дела, поэтому ее особое мнение «таковым не является», а потому требование закона об УС приобщать особые мнения к материалам дела и публиковать их вместе с постановлением на «документ» судьи не распространяется. Решение УС принято «протокольно» в закрытом заседании вне процессуальных рамок на основании заключения главы правового управления УС Дмитрия Лисовицкого, определившего «рамки» «возможностей судьи выражать свое мнение» по поручению председателя УС.

Напомним, УС был создан в качестве городского «аналога» Конституционного суда (КС) для толкования положений устава города и проверки на соответствие ему городских законов, постановлений губернатора и правительства, а также органов местного самоуправления.

После конфликта с экс-губернатором Валентиной Матвиенко, отказавшейся исполнять решение УС, полномочия суда были резко ограничены, а его председатель Николай Кропачев (ныне ректор СПбГУ) и другие судьи отправлены в отставку. Нынешние руководители УС Наталья Гуцан и Ольга Герасина, проявив лояльность к Смольному, сохранили свои посты. Активность обращений в УС резко сократилась — за последние три года суд вынес всего пять постановлений.