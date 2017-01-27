Свадьбы, налоги, льготные кредиты — новый указ по агроэкотуризму может заработать с 2018 года

Из-за денежной выгоды от организации презентаций, юбилеев, банкетов и, по сути, предпринимательской деятельности, предлагается ввести налог за их проведение с применением коэффициента.

Коэффициент этот будет определять удаленность усадьбы от столицы или областного центра. В проекте указа прописаны следующие коэффициенты: 8 — для Минского района, 6 — для Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского, Могилевского районов, 4 — для иных территорий.

Чтобы агроэкотуризм не сводился к свадьбам, корпоративам и другим мероприятиям, предлагается ввести норму, по которой усадьба в течение месяца должна осуществить не менее трех видов услуг.

В соответствии с политикой по снижению директивного кредитования срок действия нормы указа № 372, по которому ОАО «Белагропромбанк» выдает льготные кредиты на агроэкотуризм, предлагается ограничить 2018 годом.

Предлагается также заменить слова «постоянно проживающие» словами «зарегистрированные по месту жительства», сделать конкретнее норму по ведению личного подсобного хозяйства, определить порядок привлечения работников для осуществления своей деятельности не как домашних работников, закрепить перечень тех, кто относится к членам семьи физлица — субъекта агроэкотуризма.