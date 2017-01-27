Свадьбы, налоги, льготные кредиты — новый указ по агроэкотуризму может заработать с 2018 года

Из-за денежной выгоды от организации презентаций, юбилеев, банкетов и, по сути, предпринимательской деятельности, предлагается ввести налог за их проведение с применением коэффициента.
Коэффициент этот будет определять удаленность усадьбы от столицы или областного центра. В проекте указа прописаны следующие коэффициенты: 8 — для Минского района, 6 — для Брестского, Витебского, Гомельского, Гродненского, Могилевского районов, 4 — для иных территорий.
Чтобы агроэкотуризм не сводился к свадьбам, корпоративам и другим мероприятиям, предлагается ввести норму, по которой усадьба в течение месяца должна осуществить не менее трех видов услуг.
В соответствии с политикой по снижению директивного кредитования срок действия нормы указа № 372, по которому ОАО «Белагропромбанк» выдает льготные кредиты на агроэкотуризм, предлагается ограничить 2018 годом.
Предлагается также заменить слова «постоянно проживающие» словами «зарегистрированные по месту жительства», сделать конкретнее норму по ведению личного подсобного хозяйства, определить порядок привлечения работников для осуществления своей деятельности не как домашних работников, закрепить перечень тех, кто относится к членам семьи физлица — субъекта агроэкотуризма.
Кроме того, есть предложение запретить оказывать услуги в сфере агроэкотуризма в квартире в жилом доме, так как это может мешать соседям.
Поскольку проект указа вводит ряд ограничений, субъектам агроэкотуризма, которые на момент обнародования данного указа уже занимались этим, разрешено продолжать такую деятельность.
Целью данный проект ставит определить, что на самом деле есть «агроэкотуризм» и «агроэкотурист», ввести термин «агроэкоусадьба». При этом жилых комнат в агроэкоусадьбе не может быть больше десяти. Уточнить собираются и термин «сельская местность».
Теперь, чтобы работать в сфере агроэкотуризма, придется соблюдать санэпидемтребования, которые стали выше.
Теперь, чтобы не возникало проблем при решении спорных вопросов, договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма должны храниться еще три года после проверки налоговой. Сейчас порядка хранения договоров нет.
Льготы для агроусадеб могут распространить и на субъекты агроэкотуризма в курортных зонах.
Чтобы привести деятельность действующих субъектов агроэкотуризма в соответствие с проектом указа, основные его нормы должны вступить в силу с 1 января 2018 года.
Все, кто заинтересовался, могут направить свои предложения до 1 февраля 2017 года на адрес электронной почты tourism@mst.gov.by.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.