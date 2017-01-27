«Тропу разведчика» преодолеют военнослужащие ВВО

Всего к практическим занятиям приступили свыше 1500 военнослужащих. Занятия проводятся на 13 полигонах в Хабаровском и Камчатском краях, Приморье, в Амурской области и на Сахалине, в Бурятии и Забайкалье.

Разведчикам предстоит отработать приемы маскировки и действия из засад, пройти полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке.