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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

«Тропу разведчика» преодолеют военнослужащие ВВО

Масштабный полевой выход подразделений разведки начался в Восточном военном округе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

Всего к практическим занятиям приступили свыше 1500 военнослужащих. Занятия проводятся на 13 полигонах в Хабаровском и Камчатском краях, Приморье, в Амурской области и на Сахалине, в Бурятии и Забайкалье.

Разведчикам предстоит отработать приемы маскировки и действия из засад, пройти полный комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке.

«В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений “Тропа разведчика”, выполнят упражнения по метанию на точность гранат, штык-ножей и саперных лопаток. На комплексных занятиях по огневой подготовке военные разведчики покажут навыки владения стреляющим ножом разведчика, бесшумным стрелковым оружием», — рассказал начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

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