«Тропу разведчика» преодолеют военнослужащие ВВО
Масштабный полевой выход подразделений разведки начался в Восточном военном округе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Масштабный полевой выход подразделений разведки начался в Восточном военном округе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
Всего к практическим занятиям приступили свыше 1500 военнослужащих. Занятия проводятся на 13 полигонах в Хабаровском и Камчатском краях, Приморье, в Амурской области и на Сахалине, в Бурятии и Забайкалье.
Разведчикам предстоит отработать приемы маскировки и действия из засад, пройти полный комплекс практических занятий по огневой,
«В ходе тактической подготовки военнослужащие преодолеют комплекс препятствий и заграждений “Тропа разведчика”, выполнят упражнения по метанию на точность гранат,