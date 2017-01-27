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03:48 (мск), источник: Интерфакс

Закон о декриминализации побоев рассмотрят в окончательном чтении

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

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