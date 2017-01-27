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08:04 (мск), источник: СуперОмск

Назаров поручил увольнять ответственных за неочищенные от снега омские дороги

Вчера, 26 января, прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области, на котором был поднят вопрос неудовлетворительной очистки дорог от снега.

Источник: РИА "Новости"

Месяц назад администрации Омска и Управлению дорожного хозяйства Омской области было дано поручение привести улицы в нормальное состояние, сейчас же были подведены итоги этой деятельности. Недовольный отсутствием улучшений в ситуации на дорогах, губернатор Виктор Назаров предложил вывести сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска, в частности, его руководителей на уборку улиц.

«Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите — на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты», — обратился губернатор к мэру Вячеславу Двораковскому.

Кроме того, Назаров остался неудовлетворен и недостатками в содержании дорог в Горьковском, Любинском, Москаленском, Называевском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Таврическом и Тюкалинском районах, в связи с чем поручил минстрою ужесточить дисциплинарные меры, применяемые к ответственным за состояние дорог. Такие меры, по словам губернатора, должны доходить даже до увольнения.

«Деньги на обслуживание дорог предоставляются, технику регулярно обновляем, но одни успевают, справляются со своими обязанностями и денег им хватает, а другие — нет. К 22-м районам нет же претензий, недостатки только у этих районов. Надо реагировать. Не надо держать людей, которые не хотят работать. Доложите, какие меры воздействия приняты к нерадивым директорам предприятий», — заявил Назаров.

В частности, такие строгие меры могут быть применены к руководителям районных ДРСУ, которые допускают беспорядок на подведомственных участках дорог. Кроме того, рекомендовалось дисквалифицировать должностных лиц, которые уже многократно нарушали требования ГИБДД по обеспечению безопасности движения в части содержания дорог, сообщает пресс-служба облправительства.

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