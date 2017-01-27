Назаров поручил увольнять ответственных за неочищенные от снега омские дороги

Месяц назад администрации Омска и Управлению дорожного хозяйства Омской области было дано поручение привести улицы в нормальное состояние, сейчас же были подведены итоги этой деятельности. Недовольный отсутствием улучшений в ситуации на дорогах, губернатор Виктор Назаров предложил вывести сотрудников Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска, в частности, его руководителей на уборку улиц.

«Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите — на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты», — обратился губернатор к мэру Вячеславу Двораковскому.

Кроме того, Назаров остался неудовлетворен и недостатками в содержании дорог в Горьковском, Любинском, Москаленском, Называевском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Таврическом и Тюкалинском районах, в связи с чем поручил минстрою ужесточить дисциплинарные меры, применяемые к ответственным за состояние дорог. Такие меры, по словам губернатора, должны доходить даже до увольнения.

«Деньги на обслуживание дорог предоставляются, технику регулярно обновляем, но одни успевают, справляются со своими обязанностями и денег им хватает, а другие — нет. К 22-м районам нет же претензий, недостатки только у этих районов. Надо реагировать. Не надо держать людей, которые не хотят работать. Доложите, какие меры воздействия приняты к нерадивым директорам предприятий», — заявил Назаров.