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04:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Пентагон заподозрил Россию в разработке оружия против спутников

Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе лазеры. Такое заявление сделал начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.

Источник: Reuters

«Россия изучает значительные военные возможности, включая лазеры, для использования в космосе и другие способы, которые могут угрожать нашим спутникам», — заявил Хайтен. Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

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Также, по словам генерала, Китай продолжает испытывать собственные оборонные системы «на самых различных орбитах», передает РИА Новости. «В недалеком будущем Россия и КНР смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят, мы удостоверимся в том, что все знают о нашей готовности противостоять угрозе», — добавил Хайтен.

9 мая 2016 года The Washington Post сообщила о том, что в Пентагоне высказываются опасения по поводу разработки Россией и Китаем технологий, пригодных для атаки на США в космосе. По данным издания, Москва и Пекин создают оружие для уничтожения орбитальной группировки спутников.

В Москве заявили, что информация газеты не имеет реальных оснований и призван подчеркнуть необходимость наращивания военных расходов. «Думаю, это очередной блеф со стороны Соединенных Штатов», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов. Он подчеркнул, что США имеют «грандиозную космическую группировку». «У них 450 аппаратов размещено на разных орбитах. Они все в основном двойного назначения, и США мониторят весь земной шар», — добавил депутат.

В последние несколько лет американское военное ведомство неоднократно высказывало беспокойство по поводу перемещений элементов российской космической группировки. Так, в ноябре 2015 года по версии американских военных российский спутник «Луч» оказался на опасном расстоянии от двух аппаратов компании Intelsat, которая активно сотрудничает с Пентагоном в космической области.

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