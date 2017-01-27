Пентагон заподозрил Россию в разработке оружия против спутников

«Россия изучает значительные военные возможности, включая лазеры, для использования в космосе и другие способы, которые могут угрожать нашим спутникам», — заявил Хайтен. Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

Также, по словам генерала, Китай продолжает испытывать собственные оборонные системы «на самых различных орбитах», передает РИА Новости. «В недалеком будущем Россия и КНР смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так Соединенные Штаты и поступят, мы удостоверимся в том, что все знают о нашей готовности противостоять угрозе», — добавил Хайтен.

9 мая 2016 года The Washington Post сообщила о том, что в Пентагоне высказываются опасения по поводу разработки Россией и Китаем технологий, пригодных для атаки на США в космосе. По данным издания, Москва и Пекин создают оружие для уничтожения орбитальной группировки спутников.

В Москве заявили, что информация газеты не имеет реальных оснований и призван подчеркнуть необходимость наращивания военных расходов. «Думаю, это очередной блеф со стороны Соединенных Штатов», — сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов. Он подчеркнул, что США имеют «грандиозную космическую группировку». «У них 450 аппаратов размещено на разных орбитах. Они все в основном двойного назначения, и США мониторят весь земной шар», — добавил депутат.

В последние несколько лет американское военное ведомство неоднократно высказывало беспокойство по поводу перемещений элементов российской космической группировки. Так, в ноябре 2015 года по версии американских военных российский спутник «Луч» оказался на опасном расстоянии от двух аппаратов компании Intelsat, которая активно сотрудничает с Пентагоном в космической области.