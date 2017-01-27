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04:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэрия не разрешила проводить гей-парад в Хабаровске

Городские чиновники сослались на федеральный закон о защите детей от вредной информации.

Источник: Reuters

Администрация дальневосточной столицы отказалась согласовывать проведение гей-парада в центре города, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что устроить в Хабаровске общественную акцию в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров собирался москвич Николай Алексеев. Тем не менее в мэрии города заявили, что действующее законодательство не позволяет проводить подобные шествия.

«Действительно, 24 января поступило три уведомления на проведение двух митингов и одного шествия. Все это было рассмотрено объективно с точки зрения соответствия законодательству. Цели, указанные в мероприятии, как мы считаем, не соответствуют действующему законодательству и нарушают Кодекс об административных правонарушениях, федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и Конституцию как самый главный закон Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию начальник организационно-методического отдела администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Представитель администрации рассказал, что, согласно планам московских активистов, гей-парад должен был пройти через площадь Ленина и Комсомольскую площадь.

В случае проведения несанкционированного митинга его организаторов могут привлечь к административной ответственности.

«Хабаровский край в лице Хабаровска стал 68-м субъектом РФ, запретившим шествие гей-парада и правозащитные ЛГБТ-митинги. Основания все те же — ФЗ о запрете гей-пропаганды. Будем обращаться в суды и доводить дело до ЕСПЧ, если потребуется», — пишет Николай Алексеев на своей странице «Вконтакте».

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