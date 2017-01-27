Мэрия не разрешила проводить гей-парад в Хабаровске
Городские чиновники сослались на федеральный закон о защите детей от вредной информации.
Городские чиновники сослались на федеральный закон о защите детей от вредной информации.
Администрация дальневосточной столицы отказалась согласовывать проведение
Напомним, что устроить в Хабаровске общественную акцию в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров собирался москвич Николай Алексеев. Тем не менее в мэрии города заявили, что действующее законодательство не позволяет проводить подобные шествия.
«Действительно, 24 января поступило три уведомления на проведение двух митингов и одного шествия. Все это было рассмотрено объективно с точки зрения соответствия законодательству. Цели, указанные в мероприятии, как мы считаем, не соответствуют действующему законодательству и нарушают Кодекс об административных правонарушениях, федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и Конституцию как самый главный закон Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию начальник
Представитель администрации рассказал, что, согласно планам московских активистов,
В случае проведения несанкционированного митинга его организаторов могут привлечь к административной ответственности.
«Хабаровский край в лице Хабаровска стал 68-м субъектом РФ, запретившим шествие