Мэрия не разрешила проводить гей-парад в Хабаровске

Администрация дальневосточной столицы отказалась согласовывать проведение гей-парада в центре города, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что устроить в Хабаровске общественную акцию в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров собирался москвич Николай Алексеев. Тем не менее в мэрии города заявили, что действующее законодательство не позволяет проводить подобные шествия.

«Действительно, 24 января поступило три уведомления на проведение двух митингов и одного шествия. Все это было рассмотрено объективно с точки зрения соответствия законодательству. Цели, указанные в мероприятии, как мы считаем, не соответствуют действующему законодательству и нарушают Кодекс об административных правонарушениях, федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и Конституцию как самый главный закон Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию начальник организационно-методического отдела администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Представитель администрации рассказал, что, согласно планам московских активистов, гей-парад должен был пройти через площадь Ленина и Комсомольскую площадь.

В случае проведения несанкционированного митинга его организаторов могут привлечь к административной ответственности.