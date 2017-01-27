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05:06 (мск), источник: РИА Новости

Глава Пентагона заверил европейских коллег, что США поддерживают НАТО

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис позвонил своим коллегам в Германии и Франции, сообщил в заявлении Пентагон.

В частности, Мэттис позвонил главе минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен и заверил ее в «давней приверженности США альянсу НАТО», говорится в заявлении.

Также Мэттис говорил о важности НАТО в телефонном разговоре с министром обороны Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, отмечает Пентагон.

Кроме того, глава минобороны США разговаривал с коллегой из Израиля Авигдором Либерманом и заверил его в поддержке безопасности Израиля.

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