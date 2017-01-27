Глава Пентагона заверил европейских коллег, что США поддерживают НАТО
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис позвонил своим коллегам в Германии и Франции, сообщил в заявлении Пентагон.
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис позвонил своим коллегам в Германии и Франции, сообщил в заявлении Пентагон.
В частности, Мэттис позвонил главе минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен и заверил ее в «давней приверженности США альянсу НАТО», говорится в заявлении.
Также Мэттис говорил о важности НАТО в телефонном разговоре с министром обороны Франции
Кроме того, глава минобороны США разговаривал с коллегой из Израиля Авигдором Либерманом и заверил его в поддержке безопасности Израиля.