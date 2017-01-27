СМИ узнали о планах Трампа поговорить с Путиным в выходные

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации», — написала Джексон.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения двух стран, сойдясь во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии». Собеседники высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный звонок Путина и Трампа согласовывается. По его словам, подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства.

21 января Песков заявил, что Путин позвонит Трампу и поздравит его со вступлением в должность в ближайшие дни.

Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне возле Капитолия 20 января.