В ООН обвинили режим Асада в блокировании поставок гумпомощи населению

Он заявил в Совете безопасности ООН, что власти Сирии, согласившись на пропуск гуманитарных конвоев в бедствующие районы страны через линию разграничения враждующих сторон, «на практике превратили это в процесс из десяти шагов».

По словам дипломата, «нас продолжают блокировать на каждом повороте из-за недостатка разрешений от центральных и местных властей, несогласованности маршрутов доставки, нарушений согласованных сторонами конфликта процедур на блокпостах».

В результате, отметил О'Брайен, в декабре минувшего года только один гуманитарный конвой доставил помощь 6 тыс. нуждающихся, в то время как ООН обращалась за разрешением доставить помощь 930 тыс. 250 жителям.

В январе 2017 года, сказал он, «ситуация не намного лучше», удалось обеспечить гуманитарными грузами только около 40 тыс. человек.

Замгенсека также выразил озабоченность в связи с безопасностью более 90 тыс. жителей восточной части города Дэйр эз-Зора в связи с наступлением на этот район боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), бедственным положением 400 тыс. населения города Ракки — сирийской «столицы» ИГИЛ, а также проблемой снабжения водой Дамаска.

Совбез в распространенном заявлении потребовал от всех заинтересованных сторон «активизировать усилия по обеспечению постоянного и беспрепятственного гуманитарного доступа», строгого соблюдения условий перемирия в Сирии.