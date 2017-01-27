Вячеслав Шпорт принял участие в торжественной церемонии во Владивостоке
Мероприятие было посвящено завершению ремонта подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре».
Мероприятие было посвящено завершению ремонта подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре».
Хабаровск, 27 января, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в торжественной церемонии передачи ТОФ большой дизельной подводной лодки
Торжественное мероприятие, отмечающее окончание работ по усовершенствованию глубоководного аппарата, состоялось о Владивостоке в бухте Улисс, сегодня, 27 января, в 11.30. Подлодка проекта 877 «Варшавянка» была построена на Амурском судостроительном заводе, спущена на воду в 1991 году. В 2000-х годах она проходила модернизацию на предприятии. В 2015 году по инициативе
На торжественной церемонии были вручены благодарственные письма тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подводной лодки.
После торжественной церемонии подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была передана Тихоокеанскому флоту.