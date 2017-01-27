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05:58 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт принял участие в торжественной церемонии во Владивостоке

Мероприятие было посвящено завершению ремонта подводной лодки «Комсомольск-на-Амуре».

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в торжественной церемонии передачи ТОФ большой дизельной подводной лодки Комсомольск-на-Амуре после капремонта и модернизации. Мероприятие состоялось во Владивостоке, в бухте Улисс, сообщает ИА AmurMedia.

Торжественное мероприятие, отмечающее окончание работ по усовершенствованию глубоководного аппарата, состоялось о Владивостоке в бухте Улисс, сегодня, 27 января, в 11.30. Подлодка проекта 877 «Варшавянка» была построена на Амурском судостроительном заводе, спущена на воду в 1991 году. В 2000-х годах она проходила модернизацию на предприятии. В 2015 году по инициативе ветеранов-подводников субмарине приказом главнокомандующего ВМФ России было присвоено имя «Комсомольск-на-Амуре». В прошлом году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе в городе Большой Камень Приморского края.

На торжественной церемонии были вручены благодарственные письма тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подводной лодки.

После торжественной церемонии подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» была передана Тихоокеанскому флоту.

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