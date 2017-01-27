В Новосибирске установили сроки и порядок наказания чиновников за коррупцию

В Новосибирской области установили новые сроки применения взысканий к муниципальным служащим за совершение коррупционных правонарушений, аналогичные срокам, определенным федеральным законом.

Соответствующий закон «О внесении изменения в закон Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области» был принят 26 января на сессии Законодательного собрания региона в окончательном чтении.

Так, действующий закон «О муниципальной службе в Новосибирской области» дополнен статьей о порядке и сроках привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение ими коррупционных правонарушений.

Как подчеркнули ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, которой и был разработан законопроект, до принятия этого закона сроки применения таких взысканий к муниципальным служащим ни федеральным, ни областным законодательством не были определены. Поэтому при установлении факта совершения коррупционного правонарушения (например, непредставление декларации о доходах, представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах и др.) применялись общие сроки наложения дисциплинарных взысканий, установленные трудовым законодательством, — не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня его совершения.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, зачастую, в ходе прокурорских проверок выявляются факты совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений за пределами этого шестимесячного срока. В результате виновные муниципальные служащие избегают установленной законом ответственности, в том числе и увольнения в связи с утратой доверия.

«В целях предотвращения и преодоления коррупции на муниципальной службе прокуратурой области предложено установить сроки применения взысканий к муниципальным служащим за совершениеими коррупционных правонарушений, аналогичные срокам, определенным Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской Федерации”, — не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении им коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов», — отметили в региональной прокуратуре, указав, что при этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Таким образом, исключается возможность непривлечения муниципального служащего к установленной законом ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Кроме того, законом установлен порядок привлечения муниципального служащего к ответственности за такие правонарушения. До применения взыскания работодатель должен затребовать от муниципального служащего объяснение, а в случае отказа последнего — составить соответствующий акт. Копия акта вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня его издания. Закон вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования, указали в прокуратуре.