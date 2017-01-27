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08:32 (мск), источник: VN.RU

Путин лично наградил дояра и летчика из Новосибирской области

В Кремле президент РФ вручил государственные награды более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности. Среди награжденных — два жителя Новосибирской области.

При этом Владимир Путин в своей приветственной речи отдельно рассказал о жителе Новосибирска лётчике-испытателе Валерии Поташове, который удостоился Золотой Звезды Героя Российской Федерации.

«Не раз рисковал своей жизнью воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов лётчик-испытатель Валерий Серпионович Поташов, — сказал президент России. —  Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации».

В ответ новосибирский летчик произнес речь, в которой сообщил, что испытывает волнение и гордость, получая наивысшую награду государства российского.

— Надеюсь, что 49 с половиной лет моей лётной деятельности — из них тридцать шесть с половиной лет лётно-испытательной работы — способствовали прежде всего укреплению обороноспособности нашей страны, а также прогрессу, развитию и совершенствованию отечественной боевой авиации, — сказал после награждения Валерий Поташов. —  Убеждён, что сверхзвуковой Су-34, на котором принимал участие в испытании в качестве лётчика-испытателя, будет надёжно стоять многие десятилетия на защите нашего государства.

Еще один житель Новосибирской области Геннадий Жданов, работающий дояром колхоза «Колос» в Татарском районе получил из рук Владимира Путина Орден Почета. Кстати, такую же награду вместе с новосибирским дояром получил известный артист Василий Ливанов.

«Я выбрал эту профессию, потому что мать все время работала дояркой, — признался VN.ru Геннадий Жданов. —  В школе учился, ходил ей помогал, доил вместе с ней. Мне понравилась эта профессия. Закончил восемь классов, учиться никуда не пошел, так и остался в колхозе. Затем женился, сыну Эдуарду сейчас 29 лет. С женой живем уже 30 лет. 40 лет проработал на одном месте. А тут неожиданно позвонили и вот так.

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