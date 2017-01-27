В Казани ждут заместителя директора ФСБ России
(Казань, 27 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Казань планирует приехать заместитель директора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета
(Казань, 27 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Казань планирует приехать заместитель директора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета
В первой половине дня должна состояться встреча генерала ФСБ с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщается на официальном