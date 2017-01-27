Начальник МЧС Хабаровского края покидает свой пост
Однако, в связи с длительным процессом увольнения, назвать точную дату увольнения не представляется возможным.
Однако, в связи с длительным процессом увольнения, назвать точную дату увольнения не представляется возможным.
Хабаровск, 27 января, AmurMedia.
Михаил Ташматов, занимавший пост начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в скором времени покинет свой пост. На сегодняшний день было одобрено его заявление об уходе и назван временный исполняющий обязанности. Однако в связи с тем, что процесс увольнения людей в погонах достаточно продолжительный, нельзя назвать точную дату ухода, сообщили корр. ИА AmurMedia в
Как сообщает сотрудник
Пост начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Михаил Ташманов занимал с апреля 2013 года. Ранее, в период с 2011 по 2013 год он являлся начальником ГУ МЧС России по Еврейской Автономной области.