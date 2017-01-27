Начальник МЧС Хабаровского края покидает свой пост

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Михаил Ташматов, занимавший пост начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в скором времени покинет свой пост. На сегодняшний день было одобрено его заявление об уходе и назван временный исполняющий обязанности. Однако в связи с тем, что процесс увольнения людей в погонах достаточно продолжительный, нельзя назвать точную дату ухода, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Анастасия Котова, свой пост Михаил Ташматов покинул по своему желанию. — У нас есть указ президента, о том, что Михаил Ташматов освободит занимаемую им должность. Но процедура увольнения сотрудников в погонах очень длительная. Вот сейчас, как раз таки, и идет эта процедура. А вот когда она закончится, я пока сказать не могу. На данный момент временно исполняющим обязанности начальника главного управления назначен полковник Алексей Татаркин. Так что пока Михаил Ташматов не ушел из МЧС, но произойдёт это в скором будущем, — Анастасия Котова.

Пост начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Михаил Ташманов занимал с апреля 2013 года. Ранее, в период с 2011 по 2013 год он являлся начальником ГУ МЧС России по Еврейской Автономной области.