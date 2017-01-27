Правила досмотра пассажиров и багажа на вокзалах разъяснили в КТЖ

Директор Департамента вокзального хозяйства АО «НК «КТЖ» отметил, что в случаях если в том или ином регионе республики не объявлены оранжевый или красный уровни террористической угрозы, досмотр людей, прибывающих в здание вокзала, будет проводиться выборочно.

С 1 февраля процедура досмотра начнется на вокзалах «Алматы-1» и «Алматы-2». Здесь процедура досмотра будет проходить в тестовом режиме. С 1 апреля досмотр вводится на вокзале Астаны, с 1 июня — на всех остальных 13 железнодорожных вокзалах.

Директор Департамента вокзального хозяйства АО «НК «КТЖ» Жубан Корпебаев прокомментировал новшества, которые с 1 февраля этого года будут поэтапно вводиться на вокзалах республики. Жубан Корпебаев подчеркнул, что досмотр вводят в целях повышения уровня безопасности пассажиров, обеспечения антитеррористической защищенности.

«Если человек вызывает определенные подозрения, то служба безопасности вокзала попросит его поставить багаж на ленту, чтобы проверить содержимое. А в целом основной поток идет, люди могут спокойно проходить через арку, его никто не трогает, он спокойно прошел. (…) Мы не хотим создавать столпотворение. Мы понимаем, какой у нас поток на вокзалах. Поэтому максимально будет учитываться комфорт пассажиров», — отметил директор Департамента вокзального хозяйства.

«При оранжевом и красном уровнях террористической угрозы процедуру досмотра проходят все, кто заходит в здание вокзала. Это согласно закону, постановлению. Каждый по очереди будет проходить», — отметил Корпебаев.

Напомним, летом 2016 года из-за теракта в Актобе там был объявлен красный уровень террористической угрозы, а по всему Казахстану на 40 суток установлен умеренный желтый уровень. В КТЖ также отметили, что на перрон или в вагон поезда пассажиры или встречающие смогут попасть без прохождения процедуры досмотра.

«То есть человек, пассажир приехал, и если ему не нужно заходить в здание вокзала, если у него билеты на руках, он спокойно, без препятствий, с торца здания вокзала может пройти на перрон, пройти к поезду, в вагон. Аналогичная ситуация с прибывающими пассажирами. Поезд прибыл, на перроне остановился. Пассажир, если он не транзитник, если ему не нужно заходить в здание вокзала, то он, не проходя процедуру досмотра, в случае, если не будет объявлен оранжевый или красный уровень террористической опасности, пассажир сможет беспрепятственно с торца здания выйти. Соответствующие проходы мы подготовили, люди смогут там проходить», — отметил Жубан Корпебаев.

Он заверил, что с введением новшеств сотрудники вокзалов будут работать в усиленном режиме.

«Дежурные по вокзалу будут разъяснять пассажирам. Мы сейчас устанавливаем дополнительную навигацию, указатели, чтобы люди могли ориентироваться. Первое время у нас на местах будут штабы, мы будем очень тщательно следить. Сотрудники военизированной железнодорожной охраны тоже будут работать в усиленном режиме. И люди должны к этому привыкнуть», — резюмировал директор департамента вокзального хозяйства АО «НК «КТЖ».

Ранее в нацкомпании сообщили, что приобретено 56 комплектов специального досмотрового оборудования.