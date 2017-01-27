Правительство утвердило понятие документа в электронном виде
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило понятие «документ в электронном виде», подписанное постановление опубликовано на сайте кабмина.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило понятие «документ в электронном виде», подписанное постановление опубликовано на сайте кабмина.
«Подписанным постановлением понятие “документ в электронном виде” определено как электронный документ, состав реквизитов которого определяется правилами делопроизводства», — говорится в справке к документу.
Эти изменения позволят установить взаимосвязь между понятиями «документ в электронном виде», «электронный документ» и «документ», что будет способствовать переходу к электронному документообороту.