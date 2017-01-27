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07:06 (мск), источник: РИА Новости

Правительство утвердило понятие документа в электронном виде

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило понятие «документ в электронном виде», подписанное постановление опубликовано на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

«Подписанным постановлением понятие “документ в электронном виде” определено как электронный документ, состав реквизитов которого определяется правилами делопроизводства», — говорится в справке к документу.

Эти изменения позволят установить взаимосвязь между понятиями «документ в электронном виде», «электронный документ» и «документ», что будет способствовать переходу к электронному документообороту.

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