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08:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Розенко обещал наказывать при необоснованном поднятии тарифов в транспорте

Вице-премьер-министр Павел Розенко назвал ситуацию, при которой «какие-то дельцы хотят нажиться на простых людях» мошенничеством и преступными намерениями.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти применять жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки, сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

«Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн решил повысить свои доходы и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси», — сказал Розенко.

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Вице-премьер-министр подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы не является основанием для повышения цен. «Поэтому в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов, работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов, а также применять жесткие меры реагирования на такие факты — вплоть до лишения лицензий», — сказал Розенко.

Сообщается, что вице-премьер-министр назвал ситуацию, при которой «какие-то дельцы хотят нажиться на простых людях» мошенничеством и преступными намерениями.

Ранее Министерство инфраструктуры предлагало поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом с 1 апреля на 10% и с 1 октября также на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов «Интерсити+»).

Напомним, также Розенко заявлял, что Украина не брала на себя обязательств по повышению пенсионного возраста.

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