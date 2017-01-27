Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и «вышибить дух» из ИГ

«Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем… Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил американский лидер. При этом ИГ он назвал «настоящей болезнью».

Об этом он заявил в пятницу, 27 января, в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28−29 января .

25 января официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что американский лидер твердо уверен в том, что его страна сможет поладить с Россией, «поскольку он отлично умеет заключать сделки». «Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил пресс-секретарь.