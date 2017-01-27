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08:31 (мск), источник: Kazinform

Верховный суд Казахстана прокомментировал резонансные уголовные дела

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Казахстана Абай Рахметулин прокомментировал резонансные уголовные дела в стране, отметив, что они были рассмотрены в разумные сроки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По его словам, уголовно-процессуальным законом предусмотрено завершение рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. Эти разумные сроки, отметил он, отдельные судьи понимают по-своему. В прошлом году в сроки свыше шести месяцев судами республики всего рассмотрено 31 уголовное дело.

«В этой связи, у нас, конечно же, есть нарекания в адрес отдельных судов. Но прежде хотел бы отметить хорошую работу и организацию рассмотрения по следующим громким резонансным делам, рассмотренным в 2016 году. Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ермегияева и других. Всего по делу было осуждено 23 лица, допрошено 109 свидетелей, уголовное дело составило 540 томов. Несмотря на сложную категорию дела, большой общественный резонанс, специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астана дело рассмотрел в сроки не свыше трех месяцев», — рассказал он.

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Также в числе рассмотренных в разумные сроки — уголовное дело в отношении Тулешова. По делу проходили 25 подсудимых, опрошено восемь потерпевших, 85 свидетелей, дело состояло из 312 томов. Тем не менее, специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам смог разрешить дело в сроки, не превышающие двух месяцев.

«Уголовные дела в отношении участников теракта в г. Актобе, бывшего председателя правления Союза журналистов Казахстана Матаева, по которым дела состояли из 208 и 155 томов. По делу проходили множество потерпевших и свидетелей, которые вызвали большой интерес не только в нашем обществе, но и у зарубежных представителей. Они также были рассмотрены в сроки до двух месяцев», — добавил Абай Рахметулин.

Он подчеркнул, что это неполный перечень уголовных дел, по которым суды проявили хорошую организованность и профессиональную квалификацию.

«Скоординированные действия судов по правильной организации судебных процессов показали, что дела, независимо от сложности, объема обвинения, представляющие повышенный общественный резонанс, можно рассматривать без волокиты, в строгом соответствии Закона. Что нельзя сказать по некоторым уголовным делам, не представляющим особую сложность», — пояснил он.

Причинами рассмотрения уголовных дел свыше шести месяцев, по мнению главы судебной коллегии, является необоснованное отложение по причине неорганизованности отдельных судей.

«Непринятие мер в отношении лиц, которые уклоняются от явки на судебное заседание. Имеются факты неоднократного отложения судебного заседания по заявлению адвокатов об отложении в связи с занятостью в другом процессе. Это явный пример того, что некоторые судьи действительно не стараются организовать процесс рассмотрения дела, ведь для этого предоставлены у нас все возможности», — заключил Абай Рахметулин.

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