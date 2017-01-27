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09:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Общественная палата России озаботилась лесным хозяйством Приморья

Общественная палата Приморского края сообщила полномочному представителю президента в ДФО о некоторых проблемах лесной отрасли региона, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В том числе, в письме Комиссии по экологической безопасности и природопользованию ОП края на имя заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента полпреда Трутневу высказывается озабоченность общественности отдельными недостатками в работе департамента лесного хозяйства Приморья.

Судя по тексту письма в полпредство из ОП, одним из таких (и существенным!) недостатков системы лесопользования в крае сегодня являются отдельные случаи отсутствия дров у населения для отопления жилья.

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Как рассказал председатель Комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края Юрий Назарец, в ОП часто обращаются граждане северных территорий Приморского края с просьбой помочь им обязать департамент лесного хозяйства Приморского края исполнять свои обязанности по обеспечению дровами всех нуждающихся в них жителей.

Юрий Назарец: — Идея департамента лесного хозяйства Приморского края об использовании многофункциональных центров (МФЦ) для обеспечения граждан дровами провалилась, не проработав и одного дня. Причина в том, что отсутствует устойчивая взаимосвязь между гражданами, МФЦ и департаментом лесного хозяйства.

Члены нашей Комиссии также выражают беспокойство по отсутствию положительных результатов работы департамента лесного хозяйства Приморского края и его структурных подразделений на протяжении шести лет. Кстати, нашу обеспокоенность разделяют в Минвостокразвития России и аппарате Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Более того, вышеуказанные государственные органы власти подтверждают обеспокоенность текущим положением дел в лесном хозяйстве Приморского края.

Фото: АПК.

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