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08:52 (мск), источник: NewsKo

Владимир Путин наградил генерального директора «ЕвроХима»

Президент России присвоил Дмитрию Стрежневу звание «Заслуженного химика Российской Федерации».

На состоявшейся сегодня в Кремле церемонии вручения государственных наград Российской Федерации президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Минерально-химической компании «ЕвроХим» Дмитрию Стрежневу нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный химик Российской Федерации».

Звание было присвоено генеральному директору ЕвроХима Указом Президента РФ № 302 от 28 июня 2016 года «за заслуги в развитии химической отрасли и многолетний добросовестный труд».

Справка:

Дмитрий Степанович Стрежнев возглавляет «ЕвроХим» с 2004 года. За это время «ЕвроХим» стал международной компанией, одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Производственные, логистические и сбытовые предприятия «ЕвроХима» расположены в России, Литве, Казахстане, Бельгии, Германии, Эстонии, Китае и США. Штат сотрудников составляет более 25 тыс. человек.

Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира.

В настоящее время компания разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Гремячинское месторождение, Волгоградская область) и «Усольский калийный комбинат» (Верхнекамское месторождение, Пермский край), реализует масштабную программу по строительству аммиачных производств в России, США и Казахстане.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат».

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