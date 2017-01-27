День местного самоуправления на Среднем Урале отметят с размахом, но не все

В нем могут принять участие думы муниципальных образований, местные депутаты и муниципальные служащие, обеспечивающие исполнение полномочий представительных органов. Конкурс проводится по группам — в зависимости от численности проживающих в муниципалитетах.

Критерии такие: свыше 40 тыс. человек, от 20 тыс. до 40 тыс. и до 20 тыс. человек. Отдельная группа — представительные органы городских поселений и сельских поселений.

Итоги конкурса определяются по следующим номинациям: «Лучший представительный орган в сфере правотворчества», «Гласность и открытость представительного органа», «Лучший депутат», «Лучший муниципальный служащий».

Оценка деятельности участников конкурса производится в соответствии с критериями, установленными депутатами заксобрания.

Например, в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотворчества» оцениваются полнота и эффективность организационно-правового обеспечения деятельности думы, а также эффективность взаимодействия с органами прокуратуры Свердловской, с Минюстом РФ по Свердловской области, с правительством и Законодательным собранием региона, а также судами.

В номинации «Гласность и открытость» учитываются, в частности, освещение деятельности представительного органа и депутатов в СМИ, а также открытость местных дум для населения.

Между собой народные избранники будут бороться за звание «Лучший депутат». Критериев всего лишь три — эффективность нормотворческой деятельности, организации работы с избирателями и представленность депутата в СМИ.

В зависимости от номинации, победители награждаются почетными дипломами и почетными грамотами Законодательного собрания, ценными призами. В случае, если у победителя уже есть почетная грамота от регионального парламента, то малым серебряным знаком ЗакСО с изображением малого герба Свердловской области.

Какие будут вручаться ценные призы в этом году — неизвестно. Но в прошлом это были оргтехника и кофеварки.

Председатель исполнительного комитета свердловской региональной общественной организации «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления» Галина Артемьева, стоявшая у истоков организации конкурса, рассказала корреспонденту Накануне.RU, что он позволяет оценить качество депутатской работы прежде всего самому народному избраннику.

«Конкурс нужен для того, чтобы понять, насколько качественно работает депутат и представительный орган в целом, — убеждена Артемьева. — Ведь это, по сути, соревнование, позволяющее определить, насколько человек компетентен, вынослив — если говорить о персональных участниках. Если он готов соревноваться, то ему не все равно, как его оценивают коллеги. Точно так же и представительные органы, работающие в команде, которая формирует нормативную базу на территории, контролирует принятые местной администрацией решения, работает с населением. Поэтому увидеть себя как бы со стороны, в сравнении с другими, очень полезно. Проблемы в муниципалитетах в большинстве своем общие, и надо почувствовать свою способность решать задачи, которые ставят избиратели и сама жизнь. А призы и благодарности — дело, конечно, приятное, но не первоочередное. Конкурс — дело добровольное, и люди соревнуются, прежде всего, чтобы оценить себя. Стремление к состязательности должно быть у любого человека или команды! Самое главное, что конкурс не исчез, а сохранился при новом составе Законодательного собрания. Уверена, что в этом году, в преддверии выборов губернатора он приобретет особое значение, а День местного самоуправления будет праздноваться с размахом».

До прошлого года в оргкомитет конкурса входили, в том числе, и председатели некоторых местных дум. Но с этого года депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли ряд изменений в положение о конкурсе, главное из которых касается состава оргкомитета. В него включили восемь человек — это три депутата и пять сотрудников регионального парламента. Представителей муниципалитетов в оргкомитете нет. По мнению Галины Артемьевой, это упущение, поскольку именно они отражают реальную ситуацию на местах.

Однако председатель организационного комитета по проведению конкурса, глава комитета Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов пояснил Накануне.RU, что об ущемлении интересов местных думцев вопрос не стоит.

«У нас была рабочая встреча с руководителями представительных органов муниципалитетов, и они сами высказали пожелание, чтобы организационными вопросами занималось Законодательное собрание, — сказал депутат. — Это позволит в полной мере сохранить объективность. А в подведении итогов будут принимать участие представители Ассоциации депутатов органов местного самоуправления».

Кстати, в прошлом году в конкурсе приняли участие 43 муниципальных образования, 34 депутата и 20 муниципальных служащих. Всего представительными органами городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений было представлено 103 работы в различных номинациях. Тогда, по мнению организаторов, конкурс стал хорошим стимулом для повышения эффективности и открытости работы представительных органов, депутатов и муниципальных служащих, дал возможность не только показать свою работу, но и узнать опыт других, перенять лучшие практики.

По словам председателя думы города Каменска-Уральского Валерия Пермякова, в прошлом году от их представительного органа победительницей конкурса в номинации «За организацию работы с избирателями» стала депутат Надежда Малахова.

«В этом году от Каменска-Уральского будет участвовать Владимир Горенков, — председатель комитета думы по экономической политике, бюджету и налогам — он сам проявил инициативу, — сообщил Накануне.RU Пермяков. — А в целом наш представительный орган от участия отказался, поскольку в условиях ограниченного финансирования это для нас накладно. Затраты связаны с подготовкой и оформлением многих документов, созданием фотоальбомов, проведением презентаций и так далее».

Кстати, депутаты участвуют хоть и по представлению местных дум, но расходы по участию в конкурсе несут лично. Видимо, для 40-летнего депутата-«единоросса» Владимира Горенкова это не проблема — работает он на ОАО «СУАЛ», а в думе трудится на освобожденной основе.

Зато дума Нижнего Тагила вчера на заседании решила заявиться по всем номинациям, что подтвердил Накануне.RU ее председатель Александр Маслов. По его словам, затраты на участие в конкурсе вполне подъемные, но сумму не уточнил. Кстати, на звание лучшего местного депутата от Нижнетагильской городской думы выдвинут «справедливоросс» Андрей Исаев — заместитель директора ЗАО «Уральская большегрузная техника Уралвагонзавод».

Тем не менее, как пояснили Накануне.RU в оргкомитете по проведению конкурса, в Законодательное собрание пока ни одной заявки на участие не поступало. Практика предыдущих лет показывает, что местные думы начинают проявлять активность не раньше середины февраля, ведь дата окончания приема заявок — первое марта.

Напомним, что День местного самоуправления в России празднуется 21 апреля, начиная с 2013 года. Указ об учреждении этого нового праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Приурочили праздник ко дню издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. Считается, что «грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.